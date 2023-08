Ucciso a picconate nel giardino di casa: Vincenzo aveva 77 anni, fermati due fratelli romeni

di Redazione Web

Ucciso con una picconata alla testa. Così è morto Vincenzo Vetrano, 77 anni, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia. L'uomo è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi, a Nettuno, in provincia di Roma.

A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni vicini di casa, che hanno sentito gridare l'anziano poco prima del tragico epilogo. Per il delitto sono state fermate due persone.

Ucciso a picconate nel giardino di casa

I carabinieri della Compagnia di Anzio, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Frascati, hanno eseguito due fermi nei confronti di due fratelli romeni, di 23 e 25 anni, gravemente indiziati dell'omicidio di Vincenzo Vetrano, l'uomo di 77 anni trovato morto questa mattina in una villa in costruzione adiacente alla sua abitazione di Nettuno dopo essere stato colpito alla nuca con un piccone.

I militari, a seguito di indagini hanno appurato che i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima, che frequentemente li ospitava e gli faceva svolgere vari lavori di giardinaggio e di ristrutturazione.

I due fratelli sono stati bloccati nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, a bordo della loro auto, che è stata perquisita.

Al termine delle attività, è stata sequestrata l'arma del delitto trovata all'interno dell'abitazione. Ulteriori accertamenti sono in corso finalizzati a chiarire il movente. I due fermati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

