Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Roma: c'è l'ok della giunta capitolina

Leggi anche > Liliana Segre: «Sono stanca, basta con le scuole» Al via l'iter per fare di Liliana Segre una cittadina onoraria di Roma dopo il voto unanime oggi in assemblea capitolina. La proposta era stata avanzata dalla lista Civica Roma Torna Roma e dal gruppo del Pd.

Il gruppo del Pd capitolino e al Lista Civica Roma Torna Roma esprimono «grande soddisfazione» per il voto unanime dell'Aula. «Confidiamo di avere la senatrice al più presto in aula Giulio Cesare per la cerimonia di conferimento della cittadinanza di Roma», conclude la nota. L'assemblea capitolina aveva già approvato una mozione a sostegno della commissione Segre contro l'odio e il razzismo.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 16:06

