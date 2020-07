Amleto 2020 al Quarticciolo, ragazzi e residenti protagonisti per Giorgio Barberio Corsetti

Giorgio Barberio Corsetti

porta il “o della gioventù usurpata” tra i quartieri e le generazioni di Roma. Venerdì 31 luglio, alle 18,30, l’appuntamento è al, in via Locorotondo, per la prima tappa dal vivo del laboratorio condotto sul territorio, in collaborazione con il Teatro BibliotecaNella periferia romana del Quarticciolo sarà facile rintracciare la figura dell’inquieto adolescente shakespeariano, costruito attraverso poesie, pezzi rap e racconti degli abitanti del territorio, e arricchito dall’incontro con le loro esperienze e i loro contenuti.La performance affronta il tema dell’educazione sentimentale di Amleto (Rosencratz e Guildestern) e prevede la partecipazione dei cittadini impegnati già dai primi giorni di luglio in due laboratori: quello di canto, condotto dal maestro, e quello di recitazione e movimento, tenuto da Giorgio Barberio Corsetti.Le attività si sono svolte al Parco Tor Tre Teste, diventato scenario naturale che ha accolto il coro e le performance urbane, esplorando l’adolescenza usurpata di Amleto, a partire dai racconti dei partecipanti ai segreti ed enigmi della nostra città.Oltre che dal vivo, dal 27 luglio al 14 agosto (ogni lunedì, martedì e venerdì) su #TdrOnline , si potrà rivedere e ripercorrere tutta l’esperienza del Cantiere Amleto nei video, poesie e brani realizzati dai ragazzi che hanno preso parte al processo di creazione rispondendo chiamata pubblica rivolta ai giovani under25.L’Amleto, prossima produzione del teatrodiroma.net con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, in programma nella prossima primavera, non sarà semplicemente uno spettacolo, ma il risultato di un lungo percorso in cui in questi mesi saranno i giovani delle periferie romane a prendere parola: il racconto delle loro vite vissute, i desideri, le aspirazioni, le utopie, ma anche la rabbia, il senso di rivolta e di cambiamento, il sogno di una città diversa.