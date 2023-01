Skate Park al Colosseo, addio degrado: celebrato dal New York Times. Onorato: «Bello come Central Park»

di Redazione web

Uno skate park con vista sul Colosseo, per attirare giovani skater dalle periferie della capitale, ma anche per rendere Roma una nuova meta per praticare uno sport sempre più popolare, anche a livello agonistico; e perché no, scattare una foto ricordo con l'Anfiteatro Flavio sullo sfondo.

E' il New York Times a celebrare stavolta, una bella idea che viene dalla culla del mondo occidentale, Roma e che ha riscosso il successo di tanti ragazzi, che ora hanno un motivo in più per lasciare, almeno per qualche ora, le loro perifierie ed ammirare la bellezza di Roma a colpi di skate.

Sullo skate al Colosseo

Il parco per skateboarder arroccato sul colle Oppio, è motivo di vanto per l'amministrazione capitolina, che non stenta a definirlo lo skatpark con la vista più bella al mondo. «La posizione unica ha contribuito a convincere World Skate, l'organo di governo di tutti gli sport su ruote da pattinaggio, che si sarebbe dovuto tenere una gara di street skateboarding a Roma l'estate scorso. L'evento ha attirato centinaia di atleti di alto livello da tutto il mondo, e il parco all'avanguardia costruito per la competizione è stato lasciato per far divertire i romani» ha detto al giornale americano, Alessandro Onorato, assessore al turismo ed agli eventi del Comune di Roma, e dimostra come anche un singolo evento, possa avere un grande impatto sulla città.

Dall'Eur a Colle Oppio

Lo skate, uno sport di strada, nato negli anni Ottanta in America, e praticato da non molte persone anche in Italia, negli ultimi anno, dopo che è divenuto anche una disciplina olimpica ha attirato sempre consensi e sostenitori, e spinto il comune a realizzare degli skate park urbani, dove praticare lo skateboard con maggiore sicurezza, fino ad oggi praticato nei pressi del Foro Italico ed all'Eur, ma in aree non adibite alla pratica sportiva.

Bello come Central Park

L'area dove è nato lo skatepark con vista Colosseo, fino a pochi mesi fa era una delle areepiù degradate della capitale, nonostante la vicinanza al monumento più famoso al mondo. «Avevo l'incubo di quello che avrebbe scritto appena nove mesi un corrispondente straniero che avrebbe visitato l'area, a 200 metri dal Colosseo, una zona di spaccio e tossicodipendenti - ha detto ancora Onorato nell'intervista al New York Times - ma oggi non è più così». Il nuovo skatepark fa parte di un parco giochi più grande, e il progetto, che è costato circa 200.000 euro, includerà un piccolo campo da calcio, un campo da pallavolo, un'area con macchine per il fitness e per giocare a scacchi rivolta verso il Colosseo, «proprio come Central Park».

