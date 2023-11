Il Signore degli anelli, la mostra di Tolkien arriva nella capitale: quando e dove vederla

La mostra di Tolkien è in arrivo a Roma. La conferma è stata data dal Ministro Sangiuliano che ha anticipato l'evento lo scorso luglio alla kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia. Il titolo è "J. R. R. Tolkien 1973 – 2023 Uomo, Professore, Autore". Si tratta di un progetto in onore dei cinquant'anni dalla morte dell'autore de Il Signore degli Anelli.

La mostra di Tolkien sarà ospitata il prossimo 15 novembre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. È un progetto espositivo dedicato a John Ronald Reuel Tolkien firmato da Oronzo Cilli, membro della Tolkien Society britannica e presidente dell’Associazione Tolkeniani Italiani e prodotto da parte di Alessandro Nicosia e dell’organizzazione di mostre ed eventi culturali C.O.R.

Andiamo a scoprire dove e quando i fan de "Il Signore degli anelli" potranno ammirare le opere dedicate a lui.

La mostra di Tolkien

L'idea nasce dal desiderio di riunire più di cento opere tra foto, documenti, filmati e ricostruzioni virtuali delle prime edizioni dei libri da cui è stata tratta la trilogia kolossal fantasy di Peter Robert Jackson, regista neozelandese con tanto di film, serie tv e libri. La mostra che sta per iniziare è la prima che viene fatta in Italia su Tolkien. Altre sono state fatte in località come Oxford e Parigi. L'Italia non poteva mancare alla lista delle città. «Il ministro Sangiuliano ci teneva molto a questa mostra, soprattutto in occasione dei cinquant’anni dalla morte di John Ronald Reuel Tolkien. A tal proposito, c’era bisogno di una sede prestigiosa e la Galleria Nazionale era disponibile e favorevole al progetto», ha spiegato Alessandro Nicosia ad Artribune.

«Una delle cose che tengo a sottolineare è che la mostra sarà composta da una parte scientifica (con libri, lettere e documenti) e una multimediale che proporrà le piante di Tolkien in maniera spettacolare, oltre a presentare tutto ciò che ruota attorno al mondo fantasy ideato dallo scrittore britannico».

