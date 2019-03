Batman e la Luna, 80 e 50 anni celebrati a Romicis, la fiera internazionale del fumetto di Roma

stefania.cigarini@leggo.it

Le guest star di- 25.a edizione del Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games - sarannoe la. L’uomo pipistrello, creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, arriva con la tappa italiana delle celebrazioni organizzate da, DC Comics, RW Edizionistaggia: una mostra di tavole originali di grandi artisti italiani e internazionali oltre ad un focus sul rapporto tra il supereroe e l’Italia.Alla Luna - cinquant’anni dopo lo sbarco - saranno dedicati diversi appuntamenti (la Scuola Internazionale di Comics terrà una live performance di disegno professori-studenti, per esempio) oltre al leitmotiv del festival: «Stiamo vivendo un anno simbolo per l’immaginario fantascientifico e distopico - spiega Sabrina Perucca, direttore artistico Romics - Un’epoca che vive nelle suggestioni tra l’immaginato, immaginario e il reale.A Romics 2019 il pubblico si immergerà in questi mondi, dal fumetto, al cinema, alla narrativa, al disegno live». Poi sarà il momento delle grandi firme, ovvero i vincitori dei Romics d’oro:(scrittore giapponese di light novel e manga noto per Accel World e Sword Art Online),(la serie di supereroi Invincible e The Amazing Spider-Man),(autore e story editor da Giulio Maraviglia fino a Dylan Dog), George Hull (ha immaginato i mondi fantascientifici di film da Matrix: Reloaded a Transformers 3 fino al prossimo Godzilla: Kings of Monsters) e l’attore da Oscar,spesso volto di saghe di supereroi.Tanto spazio sarà dedicato al cinema. Fra le anteprime c’è 5 cm al secondo (in uscita a maggio) del maestro dell’animazione Makoto Shintai. E ancora, l’incontro con creators di youtube come Mates, Power, Corinne Matineo, il Gran Gala del doppiaggio, un omaggio a Zavattini e la gara di Cosplayer.riproduzione riservata ®