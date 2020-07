Rome 5k Virtual Race: il 12 luglio la gara di runnig "virtuale" per tutti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 14:50

Nasce la gara di running virtuale. Il 12 luglio 2020, gli atleti avranno la possibilità di tornare a competere, a distanza, nella loro città, partecipando alla “ Rome 5k Virtual Race ”, la prima corsa virtuale con classifica compensata organizzata dal Forhans Team in collaborazione con la start-up GPS Formula.Partecipare è semplice e coinvolgente. Basterà registrarsi al portale www.gpsformula.com, scegliere il proprio percorso di almeno 5 chilometri e al termine della prova caricare sul portale gpsformula.com la traccia in formato GPX (il file GPX è generato da qualsiasi orologio gps e da molte app di tracciamento).Il sistema GPSformula genererà una classifica secondo il “best 5000metri” della propria prestazione. Questo vuol dire che anche se la prestazione dovesse essere di più chilometri il sistema isolerà il tratto migliore sui 5000 metri automaticamente. Verranno inoltre calcolati diversi parametri della prova come tempo totale, velocità media, best 400 metri, variazioni di altitudine, percentuale di salita del percorso, perimetro del percorso generando in automatico una classifica compensata a punteggio che tiene conto di tutti questi fattori.Entrambe le classifiche verranno pubblicate sul sito www.forhansteam.it e saranno visibili sulla pagina ranking di www.gpsformula.com . La prova si potrà effettuare dalle 6 alle 20 di Domenica 12 Luglio 2020, in tutta Italia ed in qualsiasi ambiente e le tracce dovranno essere caricate entro le 20 del 13 Luglio 2020. La sera del 13 alle ore 24 verranno proclamati vincitori i più veloci runner.L'iscrizione è gratuita e i runner possono già il sistema Gps Formula scaricando l'app dal della gara sul sito www.gpsformula.com (per dispositivi Android) e caricando anche tracce di sessioni passate. Regolamento completo e iscrizioni sul sito www.forhansteam.it