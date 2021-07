Al via le visite di Roma teatralizzate, appuntamento con la storia di Beatrice Cenci

Tre tappe che raccontano il fascino di Roma, la sua cultura e i suoi misteri rinascimentali attraverso la visita guidata teatralizzata “Beatrice Cenci: storia e luoghi”. L’appuntamento è per il 3, il 9 e il 31 luglio dalle 19:00 alle 21:30 per raccontare, dopo il successo della visita dedicata a “il caso di Aldo Moro” – che sarà riproposto nel mese di settembre – il racconto della giovane Beatrice Cenci, vittima di una storia fatta di violenza, subita dal padre Francesco Cenci, in una Roma rinascimentale, fatta di mistero e storia. La leggenda narra che il fantasma della giovane Beatrice si aggiri ogni 11 settembre sul Ponte di Castel Sant’Angelo e in molti affermano di averlo visto. La storia della giovane nobile si lega magistralmente ai fatti moderni inerenti alle stragi sulle donne per mano di mariti e famigliari violenti.

Gli organizzatori - in collaborazione con la compagnia teatrale Fenix 1530 Luca Basile Productio -, hanno voluto inserire nel cartellone delle novità 2021 de “I Viaggi di Adriano” proprio questa storia iconica che unisce, mistero, fascino, leggenda e violenza. Sensibili a tale argomento, gli organizzatori insieme all’associazione bont’worry Ingo, vogliono lanciare una campagna, “Vittime del silenzio. Non essere complice”, che prevede anche un hashtag #vittimedelsilenziononesserecomplice da postare sui propri social ed inoltre una sorta di sportello itinerante nelle tre tappe delle visite attraverso il quale i volontari illustreranno l’importanza di fare prevenzione e segnalare qualsiasi caso di violenza che potrà essere poi inoltrato, in forma anonima, all’indirizzo info@bontworry.org.

Ogni spettatore sarà inoltre invitato a indossare un fiore rosso ed osservare un minuto di silenzio in memoria di Beatrice Cenci e di tutte le vittime di violenza.

