Testaccio, il triste record dello scivolo per bambini rotto: sta così da quattro mesi

Triste ricorrenza quella “celebrata” ieri per lo scivolo del parco giochi di piazza Santa Maria Liberatrice, nel cuore di Testaccio: è rotto da 4 mesi. Da 160 giorni quindi i bambini del rione non possono andare a giocare lì, rischiano di farsi male. Leggo, con un’inchiesta su tutta Roma, ha denunciato le condizioni di degrado in cui versano tante aree ludiche della Capitale, dovute sia a situazioni di abbandono sia ad atti di vandalismo, e l’assessora Fiorini ha risposto assicurando che interverrà a breve anche con un bando ad hoc. A Testaccio i bambini aspettano, oltre allo scivolo, anche una nuova altalena e un cancello in sicurezza. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 08:00

