Roma, Termini in sicurezza: il restyling dalla stazione a piazza della Repubblica. Il piano per il Giubileo

di Lorena Loiacono

La stazione Termini sorvegliata speciale: in arrivo misure ad hoc per contrastare crimini e aggressioni. Più agenti di polizia, telecamere in azione e un progetto di riqualificazione che partirà a luglio e interesserà tutta la zona da piazza dei Cinquecento a piazza Repubblica: sono queste le principali misure previste nel piano sicurezza, illustrato ieri dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per risollevare le sorti della prima stazione di Roma in vista del Giubileo.

Il Ministro ha voluto comunque chiarire che l'attenzione su Termini è già altissima tanto che, dati alla mano, dall'inizio dell'anno solo nell'area della stazione sono stati impiegati quasi 3mila unità di forza di polizia, 200 di polizia municipale. Sono state 30mila le persone controllate, di cui oltre 10mila stranieri, 164 persone arrestate, 305 denunciate, 5.200 veicoli controllati, 501 esercizi pubblici controllati. Le persone che gravitano attorno alla stazione sono circa 160, di 35 nazionalità diverse e il 20% sono italiani.



«C'è inoltre una forte presenza di esercizi commerciali abusivi o che lavorano in maniera irregolare - ha spiegato Piantedosi - sono stati circa 20 i provvedimenti di chiusura e altrettanti sono in istruttoria per intervenire. Arriveranno anche 50 agenti in più e sarà potenziata la videosorveglianza. Nel 2023 è previsto un aumento della quota di contribuzione annuale pari a 5.362.920 euro e in più, dal fondo di giustizia, daremo un'assegnazione di un milione di euro a ciascun comune delle aree Metropolitane. Quindi abbiamo in cantiere una ulteriore contribuzione di 6 o 7 milioni circa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 08:37

