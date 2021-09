Roma, si sposano dopo l'incendio a Torre Angela ma non hanno più la casa. Raccolta fondi aperta dagli amici: "Aiutiamoli"

L’incendio, lo sgombero, la ricerca di un’altra casa dove crescere le figlie e le nozze.

Emanuela, 36 anni, e Davide (38) vivevano nello stabile di Torre Angela andato in fiamme il 14 settembre (forse per una fuga di gas) insieme alle due bimbe di 5 anni e 9 mesi. Proprio quel giorno la bimba più grande doveva andare a scuola, quindi i genitori avrebbero ultimato i preparativi per le nozze. «Abbiamo sentito un forte boato, siamo scesi subito in strada, i miei genitori, mia nonna, mio fratello, i miei zii, abitiamo tutti lì - spiega Davide - La palazzina è stata evacuata, è sotto sequestro. Ci era stato messo a disposizione un hotel a Castel Giubileo, senza possibilità di cucinare né di riscaldare il latte per la più piccola. Non abbiamo accettato, ci siamo sistemati nella casa di una zia, ma non ci sono i riscaldamenti. Da novembre dovremo andare in affitto: speriamo che le indagini si chiudano il prima possibile per rientrare in casa». Almeno il matrimonio, saltato ad aprile 2020 causa Covid, è stato celebrato sabato. Il regalo degli amici? Una raccolta fondi (https://gofund.me/e8cf9da4) per aiutare la coppia con figli. Raccolti 9 mila euro, 100mila l’obiettivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA