Roma, si schianta in moto su Corso Francia: morto centauro

Incidente mortale sulle strade di Roma. Un motociclista è morto sul colpo dopo essersi schiantato su Corso Francia, all'altezza di via Flaminia, direzione Parioli. L'uomo a seguito dell'impatto, avvenuto intorno alle 17:30, è sbalzato per una decina di metri sull'asfalto. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118.

L'uomo non ce l'ha fatta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità della vittima, che non aveva documenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 20:41

