Roma, paura in quattro scuole: «Ci sono fughe di gas». Allarme per bimbi e maestre

Tanta paura per bimbi e maestre di 4 scuole, tutte alle prese con diversi allarmi per fughe di gas. È stata una mattinata decisamente complicata, che ha visto Sos partire in contemporanea da scuole diverse, in diverse zone della Capitale: da Monti a Tor de’Schiavi.

Verso le 11:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti nel plesso Alfredo Baccarini dell’istituto comprensivo Guicciardini, in via Sforza nel Rione Monti. La scuola è stata evacuata per sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di fare le dovute verifiche, i bambini sono rientrati dopo che la perdita di gas è stata individuata nei locali della cucina della scuola. Poco prima stesso allarme a Roma Sud, nelle scuole in zona Villa Gordiani e Tor de’ Schiavi. Il primo intervento è stato necessario nell’asilo nido “Piccolo giardino dei colori” di via Montona, poi nella scuola media “Stefania Quaranta” e nel plesso scolastico “Anna Fraentzel Celli”, al civico 48 di via dei Fiorentini vicino zona Tor de’ Schiavi. In questo caso le verifiche sono state tutte negative e gli alunni sono rientrare in classe.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 08:54

