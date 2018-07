Sciopero trasporti, traffico in tilt. Code su Gra e Roma-Fiumicino

Traffico in tilt sul raccordo anulare di Roma anche per lo sciopero dei trasporti. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna circolazione congestionata dall'Appia alla Tiburtina e proseguendo code dalla Trionfale alla Roma-Fiumicino.



Come al solito ci sono incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur, in particolare sul Viadotto della Magliana. Si va a rilento anche sul tratto urbano della A24, file dalla Palmiro Togliatti alla Tangenziale e in uscita da Tor Cervara al Gra. Infine su via dell'Aeroporto di Fiumicino traffico intenso dal Ponte di Tor Boacciana a via Trincea delle Frasche, in direzione di Fiumicino.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37