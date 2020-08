Roma, al via i rimborsi degli abbonamenti Atac per il lockdown: migliaia di utenti in coda. Ecco come fare

Roma,

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 15:33

Boom di registrazioni e di richieste online per ottenere ilrimasto inutilizzato durante il blocco a causa del coronavirus o anche la semplice proroga del servizio. A partire da oggi e fino al 30 settembre gli utenti possono accedere al sito della società, compilare un modulo online e allegare la documentazione necessaria. Una novità annunciata dalla stessa«Ecco come richiedere rimborsi abbonamenti Atac per periodo Lockdown - si legge sulladella sindaca - Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento mensile o annuale a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus. Per loro infatti da oggi sarà possibile chiedere il rimborso per il periodo del lockdown».«Chi ne farà richiesta - continua - potrà ottenere un prolungamento dell'abbonamento oppure per i possessori del mensile cartaceo Metrebus Lazio sarà possibile spendere un voucher per un titolo di viaggio dello stesso valore. La domanda può essere presentata fino al 30 settembre sulla pagina».Potranno essere agevolati, dunque, sia i possessori disia chi non ha potuto usufruire deiSi potrà così rimandare la data di scadenza dell'abbonamento oppure avere il rimborso tramite un voucher dello stesso valore. Chi non è già registrato sul sito dell'Atac deve provvedere ed è proprio qui che l'accesso sembra complicato. La schermata al primo giorno utile mostra migliaia di persone in coda e un'attesa di più di un'ora.Durante il lockdown in molti sono rimasti a casa perché impossibilitati a spostarsi per via delle decisioni del governo e della volontà di contenere l'emergenzaDa settimane gli abbonati chiedevano all'Atac come fare per ottenere un rimborso anche parziale del servizio inutilizzato ed ecco la risposta.Se non lo si è già, è necessario registrarsi al sito.Dopo averlo fatto, basta compilare il form con le proprie generalità, dichiarare di non essersi potuti spostare e allegare il documento di identità e la copia del proprio abbonamento fronte retro. Sul sito sono disponibili dei