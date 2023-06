Roma, spunta un Qr Code alle fermate dei bus: puoi scaricare centinaia di libri gratis, ecco come

A Roma lungo la linea Atac i cittadini potranno scaricare libri, audiolibri e tanto altro in modo gratuito grazie ad un Qr Code. Sulla rete di trasporto romana sono stati pubblicati oltre 18mila QRCode che corrispondono a punti di accesso alla biblioteca, dove i viaggiatori potranno accedere per prendere i titoli che vogliono.

I titoli sono disponibili per sei mesi e poi vengono sostituiti da nuovi. Tra le proposte troviamo diversi generi a disposizione per tutte le fasce di età: i romanzi e i racconti italiani, i classici da tutto il mondo, la scrittura delle donne, i grandi classici per ragazzi, la poesia, il teatro, i saggi sull’arte e sul viaggio, gli audiolibri, la musica sinfonica e da camera, le arie d’opera.

