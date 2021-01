Roma, primi fiocchi di neve a Nord della Capitale

Primi, deboli, fiocchi di neve avvistati a Roma nord e anche nella zona dei Castelli. In alcune zone si tratta per lo più di pioggia gelata e, appunti, di piccoli fiocchi. La temperatura è di poco sopra lo zero. La neve era prevista nella mattina di oggi. Nel pomeriggio dovrebbe trasformarsi in pioggia, mentre in serata sono previste delle schiarite.

La neve è caduta alle porte della Capitale, a Nord di Roma, nella zona del Lago di Bracciano e a Sud, dei Castelli Romani. Sta nevicando in maniera non forte ma continua in molti comuni della provincia di Roma Nord e in alcuni comuni più alti dei Castelli come Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA