Addio Laura Moreschi, la "Lalla Palla" delle feste per bambini: aveva 52 anni

Lei si chiamava Laura Moreschi, per tutti ‘Lalla Palla’, ed era un’istituzione nel mondo dell’animazione per bambini: è scomparsa a 52 anni, per via di un malore improvviso nella sua casa di Casalpalocco, lasciando sconvolti parenti e amici e i tanti genitori che si affidavano a lei per le sue feste per bambini in tutta Roma, ma soprattutto nel X Municipio.

Come racconta CanaleDieci, a dare la triste notizia è stato il compagno Salvatore, anche nei vari gruppi social in cui Laura era presente: una persona buona, sempre disponibile ad aiutare gli altri, e che con grande professionalità ed entusiasmo animava le feste fin dal 1995, quando aveva fondato la sua agenzia ‘Lalla Palla Animazione’.

Ma Laura non era solo questo: faceva anche tanto volontariato, con le associazioni I Ragazzi della Luce (a sostegno del reparto di onco-ematologia al Bambin Gesù) e l’Associazione Salvamamme (a sostegno di mamme e famiglie in condizioni di difficoltà economica e psicologica). Al suo funerale, un fiume di palloncini colorati per dare l’ultimo addio a chi per tanti anni ha regalato un sorriso a una generazione di bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 10:32

