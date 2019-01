Metro A chiusa tra Battistini e Termini in entrambe le direzioni: attivati bus sostitutivi

#info #atac interruzione metro A Termini <-> Battistini per guasto tecnico/fermate bus sostitutivi:--Termini: piazzale esterno stazione (Capolinea bus) -Barberini>Battistini: via Veneto angolo piazza Barberini >segue — infoatac (@InfoAtac) 21 gennaio 2019

#info #Atac - metro A/aggiornamento - interruzione Ottaviano<->Battistini (guasto tecnico). Attivo servizio bus sostitutivi. Tratta Cornelia<->utilizzabile anche linea bus 490. Per raggiungere Valle Aurelia utilizzabile linea ferroviaria FL3 #Roma — infoatac (@InfoAtac) 21 gennaio 2019

Lunedì 21 Gennaio 2019

chiusa tra le stazioni diin entrambi i sensi di marcia dalle prime ore della mattina a Roma, ma i disagi sono aumentati per i cittadini dalle 10.30, quando anche la tratta Termini-Ottaviano è stata chiusa per consentire l'intervento tecnico di ripristino della tratta: al momento risulta chiusa la tratta Termini-Battistini in entrambe le direzioni.L'interruzione alla metropolitana di Roma è dovuta - come informa Atac- a un guasto tecnico. È stato attivato un servizio di bus sostitutivo. Per aggiornamenti consultare il sito Atac o il profilo Twitter dell'azienda.