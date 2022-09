Roma, tre stazioni della metro chiuse per problemi tecnici

Mattinata di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici a Roma. Per un problema tecnico non meglio specificato, sono chiuse le stazioni della metropolitana linea A di Vittorio Emanuele, Manzoni e Furio Camillo. La stazione di Furio Camillo era già stata interessata da problemi tecnici legati alla linea elettrica nei giorni scorsi. Al momento, non si hanno indicazioni su un eventuale ripristino delle stazioni chiuse.

#info #atac - Metro A: stazione Furio Camillo chiusa al servizio viaggiatori, i treni transitano senza fermarsi (interruzione elettrica) seguono aggiornamenti #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 09:36

