Roma, abbatte parapetto e ringhiera di Lungotevere Arnaldo da Brescia

Pioggia di detriti all'alba di questa mattina nella parte sottostante lungotevere Arnaldo Da Brescia all'altezza di via Luisa di Savoia a Roma. Intorno alle 4 un uomo ha perso il controllo della sua BMW X5 e ha sbandato contro il parapetto di delimitazione del viadotto provocando la caduta di qualche detrito nella via sottostante e di parte della ringhiera stessa. I sassi hanno urtato una Fiat 500 in transito in quel momento provocandole qualche danno. I vigili del fuoco, sopraggiunti, hanno disposto un transennamento e un restringimento della carreggiata. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i gruppi I Trevi, Prati e il gruppo di supporto di unità del GSSU della polizia locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza l'area chiudendola al traffico e provvedere all'esecuzione dei rilievi sulle macchine coinvolte. I caschi bianchi del gruppo I Prati si occuperanno degli accertamenti atti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 16:41

