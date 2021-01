Roma, 34enne non si ferma all'alt della polizia: folle inseguimento con 11 feriti

Inseguimento mozzafiato con sparatoria a Roma Est durato per parecchi minuti. Attimi che sembravano infiniti. Ai dieci poliziotti feriti e al trentaquatrenne Davide Salvini arrestato dalla polizia per tentato omicidio, oltraggio, violenza, resistenza, danneggiamento ai beni dello Stato e guida sotto effetto di droga, è sembrato per un attimo di trovarsi in una scena del film “Un giorno di ordinaria follia”. Nella realtà i fatti si sono svolti ieri notte lungo via Tiburtina ad un posto di blocco.

L’arrivo a tutta velocità di una Mini che non accennava a rallentare, che Guidonia procedeva verso il “Centro Agroalimentare”, ha insospettito gli agenti del reparto volante che hanno “alzato” la paletta per fermarla. Il pirata della strada però, sotto effetto di stupefacenti, è fuggito scatenando inseguimento. Gomme che stridevano, sirene bitonali che rompevano il silenzio della notte e che, con i lampeggianti blu squarciavano il velo di brina che bagnava la strada, hanno caratterizzato quei momenti del terrore. Nel frattempo la radio della polizia gracchiava con voci che si soprapponevano e davano la direzione di fuga del mezzo.

Momenti concitati si vivevano anche nella sala operativa della questura dove gli operatori organizzavano posti di blocco per tutto il quadrante per intercettare agli incroci il pericoloso fuggitivo che, ha rischiato più volte di travolgere automobilisti innocenti. Vari speronamenti, colpi di pistola a scopo deterrente sparati dai poliziotti, a bordo di auto con i colori non hanno minimente intimorito il ragazzo di 34 anni che ha proseguito la sua folle corsa fino a quando con le ruote a terra si è fermato. Il protagonista dell’infernale inseguimento è stato bloccato dai 5 equipaggi intervenuti, tra cui un’autoradio del distretto di San Basilio, una del commissariato di Tivoli e del reparto volanti. Il trentenne è stato trasportato dal 118 al policlinico Umberto I con una ferita al ginocchio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 09:39

