Roma, brucia fabbrica di vernici a Monterotondo: colonna di fumo nero in cielo. «Chiudete le finestre» Foto

Paura a Monterotondo, vicino a Roma, dove è in corso l'incendio di un capannone industriale in cui si producono vernici. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13 in via Leonardo Da Vinci, all'incrocio con via Panotti e si sono propagate all'intera struttura alimentandosi dalle vernici e dai solventi. Una densa colonna di fumo nero e maleodorante è visibile a chilometri di distanza.

Sul posto stanno lavorando tre squadre di vigili del fuoco di Roma. I carabinieri, hanno fatto evacuare il personale degli altri opifici della zona ed hanno chiuso le strade che portano al luogo del rogo. Nei primi momenti dell'incendio, i soccorritori hanno portato in salvo il proprietario della fabbrica rimasto lievemente intossicato. Al momento l'incendio è ancora in corso e si sta valutando la pericolosità tossica del fumo.

«Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi», fa sapere il comune di Monterotondo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA