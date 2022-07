Ecco l'incendio numero 200: paura a Casal Monastero, dove le fiamme minacciano le case e anche il Gra

di Emilio Orlando

Il duecentesimo incendio scoppiato nella Capitale ha riguardato il quartiere Torraccia e quello di Casale Monastero. Panico e paura tra gli abitanti della zona: hanno rischiato che alcune delle loro abitazioni venissero divorate dalle fiamme. In fumo sono andato diversi ettari di vegetazione e del parco adiacente il Grande raccordo anulare e parte della via Nomentana. Il traffico è stato rallentato per alcune ore a cause della coltre di fumo che aveva ridotto fortemente la visibilità degli automobilisti in transito sulle strade circostanti. Polizia, carabinieri e i volontari hanno prestato aiuto alle persone durante le fasi più critiche del rogo, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.

Terrore anche ai Castelli Romani, nel comune di Marino, dove in via Vascarelle, a ridosso di alcune case si è sprigionato un rogo che è stato domato dopo l'intervento di un elicottero dei pompieri che ha effettuato alcuni lanci d'acqua dall'alto. Nella giornata di ieri, gli interventi dei pompieri del comando provinciale e dei distaccamenti sono stati oltre trenta su altrettanti incendi che si sono propagati per cause ancora da accertare.

