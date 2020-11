Uomo impiccato su cavalcavia: soccorso da polizia locale e portato al Gemelli

Momenti di grande paura, questo pomeriggio, a Roma. Un uomo impiccato su un cavalcavia è stato soccorso da un agente fuori servizio della polizia locale. È accaduto in Via Trionfale, all'incrocio con via Casal del Marmo. Quando lo ha visto l'agente donna è intervenuta con l'ausilio di altre persone per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivate le pattuglie del Gruppo Montemario e la polizia, oltre al personale medico che ha provato a rianimarlo e poi lo ha condotto all'ospedale Gemelli. Si tratta di un uomo italiano di 53 anni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 21:57

