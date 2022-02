Roma, gru pericolante in via Panama: due palazzi evacuati

Due palazzi sono stati fatti evacuare a Roma, zona Parioli, per un gru pericolante in via Panama all’altezza del civico 83. I vigili del fuoco hanno appurato il dissesto del basamento della struttura, decidendo perciò di chiudere via Panama al passaggio di auto e pedoni. In via precauzionale sono state evacuate due intere palazzine più alcuni appartamenti di un altro edificio.

Sul posto è intervenuto anche il 118 e la Polizia Locale del II Gruppo Parioli. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area predisponendo la chiusura di via Panama in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra largo Bangladesh e via Salaria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 16:32

