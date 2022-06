Roma, G.R.A. bloccato dalla protesta degli attivisti per il clima. Traffico in tilt, tensione con gli automobilisti

Roma, nuovo blitz di Ultima Generazione sul Grande Raccordo Anulare. Gli attivisti per il clima, dopo quanto accaduto giovedì scorso, questa mattina hanno bloccato ancora il traffico, all'altezza dell'uscita 31.

Le proteste di giovedì scorso avevano creato parecchia tensione, con centinaia di automobilisti inferociti per il blocco. Alcuni di loro avevano cercato di investire gli attivisti pur di passare, qualcuno si era limitato agli insulti mentre altri avevano addirittura spostato con la forza chi protestava dalla carreggiata. Anche questa mattina, la protesta è avvenuta all'insegna della tensione, con gli automobilisti furiosi. Mentre gli attivisti esponevano infatti striscioni con lo slogan «No gas, no carbone», gli automobilisti bloccati anche questa volta hanno risposto con insulti e grida: «Andate a protestare a Montecitorio, non qui». Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code sul Raccordo.

Dopo la protesta di giovedì scorso, gli esponenti di Ultima Generazione avevano scritto sui canali social: «Capiamo davvero che dovete andare a lavorare, capiamo la vostra rabbia e la vostra frustrazione, ma questo è l'unico modo per far sentire la nostra voce. Nessuno ci ascolta e non si può far finta di nulla mentre le bombe di calore diventano sempre più frequenti e forti, mentre i fiumi si prosciugano, i campi faticano ad essere coltivati e i prezzi del cibo aumentano. In Italia pensiamo che sia un problema lontano, quando qui da noi è già in corso. Il tutto, mentre il Governo risponde solo con scuse e finte promesse. A questo punto, anche se volete investirci per arrivare in orario in ufficio, accettiamo il rischio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 11:26

