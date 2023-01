Femminicidio a Roma, donna uccisa al ristorante: Martina aveva 35 anni. Arrestato l'ex compagno

di Emilio Orlando

Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una giovane donna di 35 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata della metropolitana di Furio Camillo (quartiere Tuscolano). Per l'omicidio, avvenuto davanti al ristorante 'Brado', è stato arrestato l'ex compagno, un uomo di 60 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva raggiunto la donna al locale: i due hanno discusso, il personale del ristorante avrebbe allontanato entrambi, e una volta fuori in strada lui avrebbe sparato contro di lei alcuni colpi di pistola. L'intensificazione del controlli del territorio, ha portato all'intervento tempestivo della polizia, che ha poi arrestato l'uomo, il quale era fuggito subito dopo. Sul posto sono giunte volanti del squadra mobile e il pm del gruppo anti-violenza.

