Martina, uccisa al ristorante a Roma. Un testimone: «Si era rifugiata in bagno, l'ha ammazzata davanti a tutti»

Un terribile omicidio, l'ennesimo che vede come vittima una donna. Martina Scialdone, giovane avvocatessa di 35 anni, era a cena al ristorante al 'Brado' in via Amelia, quartiere Tuscolano, quando è scattata la lite violenta con il suo ex, una guardia giurata 60enne. E un testimone, al quotidiano Il Messaggero, racconta quanto ha visto: «L'ha ammazzata davanti a me. Quella povera donna si era rifugiata dentro al bagno del ristorante pieno di clienti, ma il proprietario li ha fatti uscire dicendo: "Andate a discutere fuori"».

Femminicidio a Roma, donna uccisa al ristorante: Martina aveva 35 anni. Arrestato l'ex compagno 60enne

Omicidio a Roma, il racconto di un testimone

Simone, ancora sotto choc, continua: «Sono usciti, litigavano, ma nessuno è intervenuto. Poi lui ha tirato fuori la pistola e gli ha sparato in strada, senza pietà. L'ho vista agonizzante per terra, ha cercato di rientrare dentro al locale ma non c'è stato nulla da fare». L'uomo si trovava proprio lì ieri sera, quando ha assistito in diretta all'omicidio di Martina, ammazzata a colpi di pistola dall'ex davanti ai passanti. Il killer è poi è fuggito a bordo di un'auto, è tornato a casa ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia.





I post sui gruppi Facebook di quartiere

Qualcuno ha scritto poi tutto sui gruppi Facebook di quartiere: su quello "Appio-Latino Tuscolano" intorno alla mezzanotte un utente scrive «Viale Amelia. Fate attenzione hanno sparato a una donna nei pressi del ristorante Brado. Si tratta del suo ex che è scappato subito dopo. È in fuga, e armato. Fate attenzione». Sui social sono comparsi poi decine di post: «Ho visto le volanti e il corpo a terra, una cosa tremenda». «Ormai è il far west. Com'è possibile che un uomo vada tranquillamente al ristorante con la pistola. Anche se è una guardia giurata, non esistono regole?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA