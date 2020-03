Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 19:29

In questo momento di emergenza per il paese, per contenere la diffusione del Coronavirus, gran parte degli eventi sono stati annullati, in seguito al DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte che impone molte restrizioni a manifestazioni pubbliche, teatri, mostre ed eventi sociali. Ma non tutto si ferma, e resistono possibilità di svago in questo weekend, sabato 7 e domenica 8 marzo, in cui si celebra anche una ricorrenza importante come la Giornata Internazionale della donna. Vediamo quali sono gli eventi culturali di Roma, nel week-end del 7 e 8 marzo.Il 6 aprile del 1520 moriva Raffaello Sanzio ed a 500 anni dal suo trapasso, le Scuderie del Quirinale dedicano al celebre pittore un'ampia esposizione in cui sono espste 240 opere, di cui la metà dipinte proprio dall'artista di Urbino, tra i più importanti del Rinascimento. "Raffaello 1520-1483", questo il nome della mostra, dove il visitatore potrà fare un viaggio nell'arte di Raffaello, ammirando non solo dipinti, ma anche disegni, arazzi, progetti, lettere, provenienti dai più importanti musei e collezioni nazionali ed internazionali. L'artista rinascimentale, è stato anche architetto, per questo alle Scuderie, è stato dedicato anche un focus a questo aspetto di Raffaello. L'esposizione (raccontata da Leggo ) sarà aperta al pubblico fino al 2 giugno. Per garantire l'accesso secondo le misure imposte dall'emergenza Covid-19 , le sale potranno ospitare un numero di visitatori tale da garantire la distanza di sicurezza tra persone di almeno un metro. Il sito delle Scuderie per ogni info.Non tutte le attività culturali offerte da musei o istituti partecipati da Roma Capitale sono state fermate, ecco una lista di tutto quello che può essere visitato o a cui è possibile partecipare, secondo le disposizioni del DPCM.- i Musei Civici e le mostre in programmazione rimarranno aperte ma ad ingressi contingentati per assicurare il rispetto delle distanza di sicurezza all’interno dei luoghi;- le Biblioteche di Roma, come i Musei Civici, rimarranno aperte ad ingressi contingentati. Alcuni appuntamenti in programmazione saranno sospesi e dove possibile rimandati, altri verranno confermati.- Palazzo delle Esposizioni, rimarrà aperto ad ingressi contingentati, la programmazione delle attività espositive non subisce modifiche al momento. Il Master in corso al Mattatoio è sospeso fino al 15 marzo;- la Casa del Cinema rimarrà aperta ad ingressi contingentati e con assegnazione dei posti a sedere per assicurare il rispetto delle distanza di sicurezza;- la Fondazione Cinema per Roma prosegue il calendario di "Cinema al MAXXI" fino al 29 marzo e il museo seguirà le disposizioni del decreto;- all'Auditorium Parco della Musica restano in funzione i punti di ristoro, il museo e le mostre allestite e la libreria, ove necessario con accessi contingentati.L'ANEC Lazio, Associazione dei Cinema del Lazio, ha deciso di mantenere aperte tutte le sale cinematografiche."Ciò avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto, che impongono agli esercenti di garantire ai propri spettatori una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" viene specificato in un comunicato stampa di Anec. In merito alla distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, si specifica che ogni esercente potrà valutare se è in grado di contenere responsabilmente gli ingressi oppure decidere di sospendere le proiezioni per questo periodo. In una sala da 100 posti con le migliori condizioni potrà essere occupata al 30%.Uno dei maggiori protagonisti dell’arte americana, tuttora vivente, il cui lavoro, radicale e innovativo, ha avuto un grande impatto sulla cultura visiva contemporanea. La mostra al Palazzo delle Esposizioni raccoglie oltre 60 opere, realizzate tra il 1959 ed il 2016, provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane. Dell'artista di Cincinnati, che ha imparato ad usare gli strumenti della sua arte nel negozio di ferramenta dei genitori, collocato all'interno della Pop Art, si vedranno acquarelli, documentazione video e fotografica dei suoi happening e spettacoli, sculture in alluminio e dipinti. Per info su biglietti e orario, questo il link ufficiale Da Eataly, una rassegna gastronomica per celebrare la bontà del maritozzo. Dal 6 all'8 marzo, il palazzo all'Ostiense dedica tre giorni alla degustazione del maritozzo, nella sua storica ricetta tradizionale, e nelle altre declinazioni creative. Presenti le migliori pasticcerie di Roma che proporranno assaggi del maritozzo per ogni pasto della giornata, dalla colazione alla cena. Da Eataly info sul costo di ogni gettone, e la lista dei partecipanti.