Roma, Esperienza Europa: sabato apre il centro multimediale dedicato all’Ue e intitolato a David Sassoli

Aprirà a Roma, in piazza Venezia 11, il prossimo 22 ottobre Esperienza Europa: il nuovo spazio espositivo dedicato all’Ue e intitolato all’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Il centro interattivo di Roma fa parte di un progetto promosso da Parlamento e Commissione europea per portare l’Europa a pochi passi dai cittadini. L’iniziativa prevede infatti l’apertura di centri multimediali Europa Experience in tutte le capitali dei 27 Stati membri: il primo centro ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire è stato inaugurato a Lubiana (2017), Helsinki (2018), Copenaghen (2019), Tallin (2020), e Parigi (2022).

L’Esperienza Europa - David Sassoli di Roma è uno spazio dedicato in particolare alla figura dell’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che teneva in modo particolare al coinvolgimento e al dialogo con tutti i cittadini, a partire dai giovani.

Il direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza sottolinea: «Lo spazio racconta l’Unione europea da una prospettiva del tutto diversa e innovativa. Si rivolge a tutti i cittadini, dai turisti agli studenti, con un percorso interattivo mirato a rafforzare l’idea di democrazia. Dopo aver vissuto Esperienza Europa, il modo di guardare all’UE non sarà più come prima».

All’evento interverranno il portavoce del Parlamento europeo e direttore generale della comunicazione Jaume Duch, il capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, il capo della Rappresentanza della Commissione europea Antonio Parenti, il content creator Tudor Laurini e la studentessa Gaia Licastro dell'Istituto Margherita di Savoia di Roma.



Modera la conduttrice e autrice Metis Di Meo.

Durante la giornata tre scuole parteciperanno alle attività interattive e ai giochi di ruolo. Nel caso ci fosse interesse a contattare gli studenti al fine della copertura, si prega di segnalarlo durante la richiesta di accredito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 10:35

