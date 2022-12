A Roma, da Natale a Capodanno: un trionfo di spettacoli e concerti

di Valeria Arnaldi

Un museo che si fa teatro di un’indagine. Un’orchestra che suona durante un film. E più brindisi sul palco. Sono molte le “magie” che Roma riserva da Natale all’inizio del 2023.

CAPODANNO. Cinecittà World, il 31, ospita la festa di Capodanno più grande d’Europa. Si va dal dj set di Sfera Ebbasta alla “sexy dinner” con Rocco Siffredi e Valeria Visconti. E dalla musica di Jerry Calà alle risate con Maurizio Mattioli. Poi, i dj Rush, Dax J, Perc, Rose, J. Fernandes, P41. Senza trascurare Taylor Mega. Gaia Bianchi e tanto ancora.

Capodanno anche al Circo Massimo: “Rome Restarts 2023” vedrà in scena Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni.

All’Auditorium della Conciliazione si brinda con Maurizio Battista in “Tutti contro tutti”. Al teatro Olimpico con Neri Marcoré e band. All’Auditorium Parco della Musica, invece, con Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”. Protagonisti, al teatro Arcobaleno, saranno Dosto & Yevski in“Rap-Sodia”. Al Ciak, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini in “Sul lago dorato”.

E al Manzoni, Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi con “Diamoci del tu”.

Poi “Cats” al Sistina e “Rapunzel” al Brancaccio.

A NATALE. I musei civici saranno aperti, il 24 dicembre, fino alle 14.

Chiusi, il 25. Il 26 apriranno Capitolini, Mercati di Traiano e museo dell’Ara Pacis. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti straordinariamente anche il 26. Tra le mete, Maxxi - tra le mostre, “Bob Dylan. Retrospectrum” - e Gallerie nazionali d’Arte Antica a Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Bob Dylan, Red Sunset

Mostre anche il 25: a Palazzo Bonaparte, “Van Gogh”, e alle Scuderie del Quirinale, “Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra”.

Una delle sale di "Arte liberata".

E, dal 26, all’Ospedale delle donne, in anteprima mondiale, “Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition”.

TRA NATALE E CAPODANNO. Al teatro Olimpico fino all’8 gennaio, “Pippi Calzelunghe il Musical”. All’Auditorium della Conciliazione, il 29 e il 30, “Harry Potter e il Calice di Fuoco In Concerto”: film con musica live dell’Orchestra Italiana del Cinema. Poi, Roma Gospel Festival, dal 23 al 31 dicembre al Parco della Musica. Qui, in questi giorni, anche Nicola Piovani, Elisa, Tosca, Daniele Silvestri.

E “Natale nei musei” porta musica, performance e laboratori nei musei civici. Tra gli eventi, dal 27, al Napoleonico, “Mystery Room - Album Bonaparte”, vera indagine nella storia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 10:05

