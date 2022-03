Roma, due clochard morti di freddo in centro nella notte scorsa

Roma, due clochard morti di freddo la scorsa notte, nel centro della Capitale. Il brusco calo delle temperature che si è registrato da qualche giorno non ha lasciato scampo a due senzatetto che avevano cercato riparo nelle zone comprese tra la stazione Termini e piazza della Repubblica.

Il primo intervento è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8.30, in via Giovanni Amendola, traversa di via Nazionale. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri, che hanno trovato morto un clochard, privo di documenti e dall'apparente età di circa 50-55 anni. Il medico legale ha confermato il decesso a causa di un arresto cardiocircolatorio causato dall'ipodermia.

Meno di un'ora dopo, sotto i portici di piazza della Repubblica (sul lato di viale Vittorio Emanuele Orlando), è stato rinvenuto il corpo di un altro senzatetto, rannicchiato sotto diverse coperte, con i suoi averi nascosti in una borsa e un po' di frutta e acqua. A scoprire il cadavere un passante, che ha allertato il 112. Anche in questo caso il decesso sarebbe stato causato dal freddo e associato all'abuso di sostanze alcoliche, assunte probabilmente per scaldarsi. Anche questo clochard era sprovvisto di documenti, ma dovrebbe essere un cittadino indiano di 30-40 anni che sarebbe un frequentatore abituale dei portici nella zona di Termini.

In entrambi i casi, per risalire all'identità delle due vittime del freddo a Roma potrebbe essere necessaria l'identificazione delle impronte digitali raccolte dopo il decesso.

