C'è spesa per te: gli attori della Nazionale di calcio delle Star bussano alla porta di casa delle famiglie bisognose

C’è spesa per te: e la consegna anche l’attore Enrico Lo Verso. Inusuale, ma capita davvero a Cinecittà dove i componenti della Nazionale Calcio Attori 1971 - quella creata da Pasolini per aiutare i bisognosi grazie agli incassi delle partite - non potendo giocare, hanno deciso di assolvere comunque al loro voto di solidarietà. Si sono tassati e, ieri mattina, hanno fatto incetta di generi alimentari in un supermercato della catena Pim.

La super spesa (con sconto da parte della dirigenza del supermercato) è stata consegnata in sede del Municipio VII, quella vicina agli studi di Cinecittà, e verrà destinata ad adulti e bambini bisognosi. Oltre ad acquistare, gli attori-calciatori, hanno aiutato i volontari del Municipio a confezionare i pacchi di derrate alimentari e anche a consegnarli direttamente ai destinatari. Tra gli attori-calciatori prestati al delivery (le consegne continueranno in questi giorni) anche Ninetto Davoli, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Edoardo Siravo, Francesco Giuffrida, Stefano Oradei, Domenico Fortunato, Stefano Pantano, Agostino Penna. «Una iniziativa che ha anche un valore fortemente simbolico, indica la vicinanza del mondo del cinema a chi patisce le problematiche del periodo» ha commentato la presidente del Municipio VII, Monica Lozzi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 08:10

