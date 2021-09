Cibo scaduto da anni nei supermercati: sequestrate sei tonnellate di alimenti, denunciato un 63enne

Sequestrati e tolti dal commercio sei tonnellate di prodotti alimentari e denunciato un uomo di 63 anni, colpevole di reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione. Questo è il bilancio delle perquisizioni personali e locali avvenuta in sei supermercati a Roma, nell'area di Tivoli ed in provicia di Latina.

Leggi anche - Roma, aggrediti a manganellate da una baby gang per rubare l'incasso della pizzeria. Ma la polizia vede l'ombra del racket

I prodotti surgelati erano venduti al pubblico ma scaduti da anni. Ad avviare i controlli sono stati gli agenti di polizia e i carabinieri del NAS e del Comando provinciale, martedì 7 settembre, presso un deposito e sei supermercati affiliati a una nota catena alimentare, tutti riconducibili all'uomo denunciato.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate nel comprensorio di Tivoli, a Roma e nella provincia di Latina, gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale complessivamente sei tonnellate di generi alimentari, molti posti già in vendita (tra cui prodotti carnei e ittici congelati, salumi, insaccati, latticini, eccetera), con data di scadenza superata anche da alcuni anni, privi di tracciabilità, nonché un intero magazzino con 2 celle frigorifero e 3 frigo/congelatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA