Roma, al via la prima edizione della Castel Romano Run: la nuova 10 km competitiva della Capitale

Sport e attività all'aperto con la Castel Romano Run, la prima edizione della gara nazionale di corsa su strada (individuale maschile, femminile e di società). Il 24 ottobre, i runner romani e laziali (e non solo), potranno sfidare il proprio personal best su un inedito percorso caratterizzato da strade ampie e sicure, sulla distanza dei 10km, omologato FIDAL.

La gara, tesa a promuovere lo sport e le attività a favore dello sviluppo del territorio, è stata fortemente voluta da Castel Romano Designer Outlet, in collaborazione con LBM sport team, con il patrocinio del XI Municipio di Roma Capitale e la sponsorizzazione tecnica di Salomon.

Le iscrizioni alla gara sono aperte fino alle ore 21:00 di giovedì 21 ottobre 2021, su piattaforma Enter-Now. A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt tecnica firmata Salomon assieme a un coupon sconto dei brand sportivi del Centro: Asics, Under Armour e Boxeur Des Rues. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara sarà effettuato sabato 23 ottobre presso lo store Salomon di Castel Romano Designer Outlet, dalle 9:30 alle 20:00.

Il ritrovo del 24 ottobre è dalle ore 7:15 in Via Ponte di Piscina Cupa, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. La partenza è prevista alle ore 8:45.

Al termine della gara saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute e i primi 5 di ogni categoria per un totale di oltre 100 premi assegnati.

«Le gare podistiche hanno subìto un lungo stop a causa della pandemia, assieme a tante altre discipline sportive – dichiara Enrico Biancato, centre manager del Designer Outlet McArthurGlen – in questa fase di difficile ripresa per molti, abbiamo deciso di celebrare un nuovo inizio chiamando a raccolta i runner del nostro bacino di utenza, che oltrepassa i confini della Capitale, e di lasciare un segno concreto alla nostra città».

Il ricavato della Castel Romano Run sarà devoluto al Comune di Roma per l'acquisto di attrezzature fitness permanenti al fine di favorire l'attività sportiva nei parchi cittadini.

Alla gara parteciperà anche l’attore e runner Sebastiano Gavasso, che unisce le sue due grandi passioni come protagonista dello spettacolo teatrale CORRI, tratto dall’omonimo Best Seller di Roberto di Sante, prodotto dalla Compagnia Loft Theatre e in cartellone al Teatro Basilica di Roma con la regia di Ferdinando Ceriani e le musiche dal vivo di Giovanna Famulari. A prescindere dal tempo registrato in gara, Sebastiano salirà comunque sul podio introdotto dallo stesso Roberto di Sante (che parteciperà alla gara), per regalare a tutti i runner una breve anteprima del suo spettacolo.

Ma non è tutto. Per colore che vorranno partecipare senza vincere ci sarà la Castel Romano Fun Run: una gara non competitiva di 4 km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. Iscrizioni aperte su mcarthurglen.it/castelromano, ritiro del pacco gara il 23 ottobre presso lo store Salomon del Centro. Infine, ci sarà anche una gara infine aperta ai più piccoli, che si potranno cimentare nella prova Kids Sprint: per tutti un premio goloso.





Sette giorni di sport e divertimento all’aria aperta a libero accesso per tutti i visitatori del Designer Outlet scandiranno il countdown della Castel Romano Run. Una vera e propria Sport week organizzata dal Centro McArthurGlen in collaborazione con il partner tecnico Opes, ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI. Da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre, a partire dalle 16.00, nelle piazze di Castel Romano sono previste sessioni di calcio freestyle e Foot darts - sorta di tiro al bersaglio con il pallone -, oltre a partite di Subbuteo e tennis tavolo.

Fittissimo il programma del weekend: alle attività iniziate nei giorni feriali si aggiungeranno sessioni di fitness e Crossfit a cura del centro sportivo All-Round, oltre a yoga, mountain bike danza, arti marziali e un vero e proprio corso per la difesa personale delle donne, il women security program. Si chiude alla grande domenica a partire dalla 12.00 – subito dopo la premiazione della Castel Romano Run - con il Campionato nazionale OPES di Calcio Freestyle.

Il calendario sul sito McArthurGlen.it/Castelromano

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 20:55

