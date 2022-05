Roma choc: sfonda con l'auto il garage dell'ex, poi la picchia e le ruba il portafogli

Arrestato a Roma per rapina impropria e deferito in stato di libertà per ricettazione di gioielli rubati un 39enne romano. Gli uomini delle volanti di Porta Maggiore lo hanno bloccato ieri in via dei Sulpici, quartiere Quadraro della Capitale, dopo una violenta incursione e rapina a casa dell'ex compagna nel primo pomeriggio di ieri.

Il 39enne, con alle spalle già dei precedenti per maltrattamenti, avrebbe sfondato con la propria auto il garage dell'ex fidanzata, una 39enne, e una volta intrufolatosi in casa avrebbe rubato la borsa provando a scappare con il portafogli della vittima. Scoperto dalla donna, il 39enne avrebbe tirato fuori un coltello aggredendola. La polizia è quindi intervenuta riuscendo a immobilizzare e arrestare il soggetto. La vittima, con numerose tumefazioni al volto e alle braccia, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Casilino. Indagini in corso da parte del commissariato Tuscolano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 10:59

