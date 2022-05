Roma, cade a terra sbattendo la testa su una serranda: morto 59enne

Tragico incidente a Roma in zona San Paolo. Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, in via Antonio Roiti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il 59enne è caduto a terra per un malore, sbattendo la testa sulla serranda di un negozio.

Inutile l'intervento del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Il corpo è stato affidato al medico legale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 20:40

