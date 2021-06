Roma choc, cadavere trovato chiuso in una valigia tra i rifiuti. Le tracce di sangue portano alla compagna

Macabro ritrovamento di un cadavere dentro una valigia in piazza Federico Sacco a Pietralata, Roma. Un passante ha visto un trolley grondante sangue accanto ad alcuni cassonetti. La scia di sangue lasciata sull'asfalto ha condotto a un appartamento dove c’era una donna.

Agli agenti del commissariato Sant’Ippolito la compagna dell’uomo deceduto ha dichiarato che era morto in casa da giorni e si era sbarazzata del cadavere. La versione fornita dalla donna non ha convinto gli investigatori della squadra mobile che l’hanno fermata per interroga l’interrogatorio.

