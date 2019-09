Paura nei cieli di Roma: due caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo

Giovedì 19 Settembre 2019, 10:53

Mistero nei cieli di Roma . Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito l'aereo fino all'atterraggio all'aeroporto Leonardo da Vinci. Al momento sono sconosciute le cause dell'insolito avvistamento, ma qualcuno è riuscito ad immortalarlo e a pubblicare una foto sui social.(foto dal profilo Facebook di Toni Quaranta)