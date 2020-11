Un autobus di linea in fiamme nella notte a Roma. È accaduto in piazza Irnerio, in zona Aurelio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il bus della linea notturna è stato completamente distrutto nell'incendio. Non risultano feriti. Danneggiate alcune auto in sosta e vetrine di attività commerciali. L'incendio del bus si è verificato intorno alle 3.30. Sul posto anche gli agenti del Gruppo Aurelio della polizia locale per mettere in sicurezza l'area e per i rilievi dei danni sui veicoli in sosta e le vetrine di alcune attività. Molto spavento tra i residenti, alcuni hanno raccontato a Leggo la loro paura: «Abbiamo sentito due esplosioni, siamo stati svegliati nel cuore della notte da due boati»

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 19:00

