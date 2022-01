Roma, auto esplode sotto il viadotto di Corso Francia: traffico in tilt in tutta la zona

Un boato. Un lampo di luce. Un "botto" fragoroso. E così che viene descritta l'esplosione di un'autovettura sotto il viadotto di Corso Francia. La macchina, parcheggiata in maniera seminascosta sul prato sottostante il cavalcavia, ha preso fuoco nella serata di oggi, venerdì 14 gennaio, nella zona di Roma Nord.

Ora il viadotto in questione è stato precluso alle macchine da viale Viale Maresciallo Pilsudski fino all'altezza di Corso Francia. Traffico in tilt in tutta la zona

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA