Roma, arriva il weekend vintage: a Capannelle sbarca Millennium

Il Meglio di MillenniuM, la mostra scambio di auto e moto d’epoca più attesa del Centro Sud, torna ad animare la sua storica location, l’Ippodromo delle Capannelle, con l’appuntamento autunnale e arriva alla 36ª edizione, rinnovando l’offerta per appassionati di motori vintage e per semplici curiosi. Le date da segnare in agenda sono quelle del weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: un evento imperdibile vista la programmazione ancora più ricca, che promette divertimento per tutti i gusti.



Cosa si può fare a Il Meglio di MillenniuM?



Passeggiare tra i prestigiosi modelli di automobili vintage, moto e sidecar, vederli da vicino e scattare foto a prova di Instagram; Trovare ricambi, accessori nuovi per auto e moto d’epoca, merchandising di brand storici del settore e gadget curiosi. Dagli adesivi ai clacson, dalle valigie da picnic ai caschi, dagli specchietti ai prodotti per lucidare le cromature, questo sarà il posto giusto per scovare il pezzo mancante e completare il restauro del vostro mezzo o il vostro outfit da centauri; Curiosare tra gli stand dedicati all’antiquariato, agli oggetti vintage, al mercatino delle pulci amato da grandi e piccini; Avvicinarsi a questo mondo trovando tra i club e gli habitué di settore le proposte di iniziative e i consigli su come fare l’investimento giusto e come orientarsi nella giungla delle assicurazioni; Acquistare auto e moto vintage messe in vendita dai privati nel grande piazzale.



Cosa prevede il programma di eventi?



Sabato 12 ottobre, ore 9, Una rosa a Nuvolari



Il Meglio di MillenniuM ha scelto di ricordare Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo mondiale, con la prova di abilità “Una rosa a Nuvolari”. Realizzata in collaborazione con il giovane e attivissimo Legendary Classic Cars Bracciano, prevede un percorso andata e ritorno per auto d’epoca e sidecar fino agli anni Settanta. La gara per le vie della città unisce la Roma classica dell’Appia, con le sue catacombe e l’acquedotto, al quartiere in marmo bianco con gli imponenti edifici degli anni Trenta e i nuovi grattacieli. I partecipanti, in un’allegra e rombante sfilata, omaggeranno Nuvolari depositando una rosa ai piedi del busto che lo rappresenta, situato accanto al Palalottomatica.



Domenica 13 ottobre, ore 10.30, Finale di Miss Pin Up Ww2



Il Meglio di MillenniuM ospita l’attesa finale del concorso nazionale Miss Pin Up Ww2 2019. Le concorrenti di questa quarta edizione arrivano da tutta Italia, Rieti, Frosinone, Venezia, Brescia, Bari e, naturalmente, Roma. Due le sfilate che le vedranno protagoniste con outfit Civil e Military, rievocando e facendoci rivivere gli anni alla fine del conflitto mondiale e gli anni della ripresa economica.



Il tema di questa edizione, “Donne per le Donne”, è dedicato proprio alle donne, protagoniste in passerella e nella vita quotidiana. Dalle stesse finaliste è arrivata, infatti, l’idea di aiutare - tramite una raccolta fondi volontaria - un’associazione che si occupa di assistere donne in difficoltà. I principali premi in palio: una vacanza in Costa Smeralda con viaggio A/R e all inclusive e tour in elicottero che sorvoleranno le ville romane della zona di Tivoli.



Domenica 13 ottobre, ore 11, 3° GRAND PRIX d’Eleganza in Vespa e mostra 50 Special



Il Vespa Motor Club Roma organizza a Il Meglio di MillenniuM il 3°GRAND PRIX d’Eleganza in Vespa sotto l’egida del Registro Storico Vespa. La sfilata per il Concorso di Eleganza si terrà sul tappeto rosso nella cornice storica delle tribune dell’ippodromo e, come contenuto speciale per il 50° anniversario della Vespa 50 Special, sarà allestita un’esposizione dedicata al modello.



A sfilare i modelli prodotti dal 1946 al 1976 (escluso modello PX). I piloti e gli equipaggi saranno vestiti coerentemente con l’anno della Vespa, per uno spettacolo davvero unico: saranno premiati i migliori abbinamenti tra Vespa e Pilota/Passeggero.











Il Meglio di MillenniuM, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019



Ippodromo delle Capannelle Via Appia Nuova, 1255 - Roma



Orario: sabato 9.00-18.30; domenica 9.00-18.00



Per informazioni:



www.millenniumotori.it Giovedì 10 Ottobre 2019, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA