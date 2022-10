Roma, in un ex distributore di benzina apre l’American bar di White Trash, il dj di Coez

di Sabrina Quartieri

Un vecchio distributore di benzina della IP dimenticato, rinato nuovo indirizzo per foodies in pieno stile American bar: è “Pompa Malatesta”, il locale di Roma est, tra la Casilina e la Prenestina, aperto da White Trash Aka Banana, alias Giuseppe Di Nola, il deejay ufficiale di Coez e youtuber di successo con lo junk food di “Banana burger”, le cui puntate probabilmente riprenderanno a inizio 2023, e da Gian Marco Saolini, suo amico e a capo di questa avventura capitolina, dopo aver avviato tre locali a Centocelle. «È stata dura arrivare fino a qui, per come era ridotto il posto, ma ce l’abbiamo fatta», raccontano Giuseppe e Gian Marco all’opening, un tale viavai inarrestabile di gente curiosa e felice della “new entry”, da registrare un successone in termini di presenze già alla prima serata.

“Pompa Malatesta” è la seconda vita di un luogo prima abbandonato e finito preda del degrado, che rinasce dopo la riqualificazione di un’ex stazione di servizio e dell’intera area intorno. L’obiettivo sincero e genuino dell’insegna di via Antonio Tempesta è diventare il nuovo posto del quartiere dove trovare uno street food di qualità a base di appetitosi burgers, da consumare con dei cocktail o con la birra artigianale. È un’alternativa sotto casa, per mangiare e bere cose di qualità, senza essere obbligati a prendere l’automobile, spostarsi in centro e trovare parcheggio. L’atmosfera è accogliente, grazie a dei fili di lucine che scaldano l’ambiente, dove svetta una grande insegna rosso fluo col nome del locale, pensata per colorare di allegria la strada dove si trova l’American bar.

Lo spazio interno del cocktail bar, un lungo parallelepipedo dalle vetrate trasparenti tinte di giallo e di blu come delle grandi lenti luminose, affaccia su un ampio cortile arredato con salottini di legno di recupero, fatti con dei pancali dismessi. Un “set” urban chic che strizza l’occhio al pop, per la nuova insegna aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 2. La proposta gastronomica, oltre ai burger con medaglione “made in Usa” consegnati dentro delle mini cassette di plastica variopinte, è anche a base di Bao buns, riposti in insolite e divertenti micro bacinelle azzurre, ideali per contenere i morbidissimi e goduriosi panini cinesi cotti al vapore traboccanti di chili e maiale sfilacciato. Non mancano i Club sandwich con pancetta, lattuga e pomodoro e neppure i Mini burgers “veg friendly”, da gustare ascoltando una immancabile selezione musicale, anche live, o davanti a una partita di basket o di football americano.

