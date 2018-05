Roma, un albero di venti metri cade vicino alla stazione Termini

Un grosso pino è caduto stamattina in via Volturno, schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Non si sono registrati feriti, ma molta preoccupazione sì, per gli alberi che continuano a “piovere” nella Capitale.



In questo caso, peraltro,si è trattato di un albero della lunghezza di venti metri. L'area verde di piazza delle Finanze è stata chiusa. L'albero ha colpito anche un tirante dell'illuminazione pubblica e piegato un palo della luce. Ieri in viale Africa, all'Eur, un enorme pino è crollato proprio davanti all'istituto Arangio Ruiz, e un altro albero è caduto in via Carlo Felice sui binari del tram provocando rallentamenti sulla linea 3.

Mercoledì 9 Maggio 2018