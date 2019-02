Rolls Royce cantata nella metropolitana di Roma, Metroman diverte i passeggeri con il testo di Achille Lauro VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fenomenoalla metropolitana di. Il noto performer, diventato una star sui social per i suoi siparietti canori nella metro capitolina, ha riproposto ai passeggeri la canzone Rolls Royce, cantata appunto durante il festival. Se sul palco dell'Ariston non sono mancate le critiche, il pubblico romano sembra aver gradito.Metroman si cimenta nella performance coinvolgendo anche i passeggeri, entrando e uscendo dalle porte del vagone, in attesa che riparta il convoglio. Non solo canto, dunque, ma anche qualche passo di danza improvvisato, come un vero artista completo sa fare e per questo Metroman è diventato un vero fenomeno sui social. Le sue esibizioni incantano i passeggeri e divertono gli utenti, tanto che la sua pagina su Facebook è diventata in breve tempo virale.La sua esibizione, intervallata da battute divertenti, ottiene anche una applauso finale, come quasi tutte. A star is born?