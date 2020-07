Ragazza di vent'anni precipita dal balcone e muore sul colpo

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di vent'anni è morta precipitando dal balcone di casa. Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì nel centro storico di Rocca di Papa, in provincia di Roma. L'allarme è stato lanciato attorno alle 14, quando il corpo della giovane senza vita è stato ritrovato in strada: inutile l'intervento del 118, il personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe caduta da un piano rialzato, dall'altezza di sei metri. L'ipotesi è che si sia trattato di un tragico incidente, anche se nessuna opzione è stata ancora esclusa. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per appurare la dinamica dei fatti."La comunità di Rocca di Papa ha da poco appreso che una giovane di 20 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione perdendo così la vita. La Vicesindaco e l'Amministrazione Comunale, a nome di tutto il paese, esprime profondo cordoglio per l'accaduto, comunicando la propria vicinanza alla famiglia della ragazza", ha scritto in una nota l'amministrazione comunale.