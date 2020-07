vacanza a Mykonos con le amiche. Così è morta Carlotta Martellini, la ragazza di Perugia che aveva appena compiuto 18 anni. Una tragedia che ha sconvolto non solo le altre otto ragazze (una delle quali rimasta gravemente ferita ma non in pericolo di vita), ma l'intera comunità perugina.



«Perugia piange la morte della giovanissima Carlotta Martellini, la diciottenne tragicamente scomparsa durante una vacanza a Mykonos, in Grecia. Una notizia che ha colpito profondamente tutta la comunità regionale». Così, in una nota, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta.



Sconvolta la comunità scolastica del Giordano Bruno di Perugia, dove la giovane studiava. Il dirigente scolastico dell'Iis Giordano Bruno di Madonna Alta, Giuseppe Materia, ha detto all'ANSA di «aver dato disposizione, come scuola, di manifestare la nostra piena solidarietà di fronte ad un evento così tragico per tutti, per i compagni e la comunità scolastica del Giordano Bruno nel suo complesso».I docenti della studentessa, nel parlare con il preside, hanno raccontato di una «ragazza solare, piena di vita». Carlotta aveva frequentato il quarto anno all'indirizzo linguistico. «Non so quando ci sarà il funerale», ha aggiunto Materia che assicura «come scuola, io personalmente e una delegazione, saremo presenti, su questo non ci sono dubbi».L'incidente, su cui sta indagando la polizia greca, si è verificato sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. Lì le due jeep scoperte su cui viaggiavano le ragazze, sono finite fuori strada piombando su una scogliera. Fatale l'impatto per Carlotta, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture. Un'altra perugina è rimasta ferita.





Sconvolta la comunità scolastica del Giordano Bruno di Perugia, dove la giovane studiava. Il dirigente scolastico dell'Iis Giordano Bruno di Madonna Alta, Giuseppe Materia, ha detto all'ANSA di «aver dato disposizione, come scuola, di manifestare la nostra piena solidarietà di fronte ad un evento così tragico per tutti, per i compagni e la comunità scolastica del Giordano Bruno nel suo complesso».I docenti della studentessa, nel parlare con il preside, hanno raccontato di una «ragazza solare, piena di vita». Carlotta aveva frequentato il quarto anno all'indirizzo linguistico. «Non so quando ci sarà il funerale», ha aggiunto Materia che assicura «come scuola, io personalmente e una delegazione, saremo presenti, su questo non ci sono dubbi».L'incidente, su cui sta indagando la polizia greca, si è verificato sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. Lì le due jeep scoperte su cui viaggiavano le ragazze, sono finite fuori strada piombando su una scogliera. Fatale l'impatto per Carlotta, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture. Un'altra perugina è rimasta ferita.