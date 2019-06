Maxi rissa in serata nel parco Meda, alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni sembra che la rissa sia scoppiata tra alcuni filippini e italiani forse per un apprezzamento a una ragazza. Al momento si registrano due feriti. A intervenire i carabinieri della stazione di Casalbertone che stavano effettuando un servizio in zona. I militari avrebbero fermato alcuni dei partecipanti alla rissa. Domenica 9 Giugno 2019, 22:19

