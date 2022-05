Race For The Cure, l'assessora Lucarelli fa visita al villaggio: «Aiuto vero alla lotta al tumore al seno»

Questa mattina l'assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, ha fatto visita al villaggio rosa della Komen Race For The Cure. Accolta dalla vicepresidente Daniela Terribile e da tutto l'entourage organizzativo e medico, l'assessora ha effettuato in prima persona alcuni test. Assieme a lei tutti i componenti del suo assessorato che hanno acquistato le pettorine per partecipare alla gara di solidarietà.

«Iniziative come questa - spiega l'assessora Lucarelli - vanno incentivate perché sono un aiuto vero, forte e concreto alla ricerca e alla lotta al tumore al seno. Spesso tralasciamo la nostra salute e iniziative come la Komen sono il giusto campanello per ricordarci che la prevenzione è l'arma migliore per vincere la battaglia contro il cancro».

Il villaggio, che quest'anno dedica anche una ricca fetta di spazi ai bambini, è una sorta di laboratorio a cielo aperto dove effettuare sul campo esami strumentali: «La ricerca unita alla positività che si respira qui al Circo Massimo sono il giusto viatico per raggiungere grandi obiettivi - continua l’assessora - Ho voluto esser qui oggi per dare il mio contributo personale e sensibilizzare i tanti romani e romane a fare lo stesso. Insieme si può andare lontano e la Komen Race è una bellissima realtà che aiuta a salvare vite umane».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 15:28

